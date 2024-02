Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Flamengo enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O UOL lista motivos para confiarou desconfiar na vitória no clássico pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Motivos para acreditar

Histórico: desde 2019, o Flamengo só perdeu dois clássicos para o Botafogo, um em 2023 e outro em 2022. Além disso, houve um empate e 10 vitórias.

De La Cruz: o uruguaio vem crescendo desde a estreia no Flamengo e tem sido peça importante para a equipe.