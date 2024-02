Como foi a 'operação' do Corinthians para enfim ter Garro à disposição

A novela aumentou a expectativa sobre Garro, que já era alta. O argentino chega como o principal investimento da nova diretoria até agora e não pôde ser utilizado nas cinco primeiras rodadas do Estadual. Ele foi titular nos dois jogos-treinos e era tratado pela comissão técnica como uma das bases do time.

A má fase do Corinthians também influencia. O Alvinegro paulista vem de quatro derrotas seguidas, acabou de demitir o técnico Mano Menezes e a torcida se agarra na esperança de o novo camisa 16 fazer a diferença em campo.

Garro revelou que está ansioso para estrear, mas evitou ser tratado como "salvador". O jogador quer deixar o imbróglio de sua liberação para trás e focar em como ajudar o Corinthians a superar os maus resultados.

Estou sabendo dessa ansiedade [da torcida], também tenho para estrear. Mas, sobre a pressão, sei que o Corinthians demanda. Meus companheiros, equipe de imprensa e direção me disseram, me fizeram saber o que é o Corinthians. Estou comprometido, contente e preparado para tudo o que demanda e o que vem nessa instituição. Estou tranquilo e trato de mentalizar que preciso desfrutar do futebol, não tenho que carregar pressão e responsabilidades. Estou feliz de estar aqui e quero jogar e ajudar o Corinthians. Garro, em sua apresentação

Negociação travada com Talleres

A novela envolvendo a contratação de Rodrigo Garro demorou um mês para ser concluída. O jogador foi anunciado na cerimônia de posse do presidente Augusto Melo, no início de janeiro, e dias depois já estava no Brasil treinando com o elenco corintiano.