Quanto saída de Mano Menezes custará ao Corinthians? PVC explica

Mano Menezes foi demitido pelo Corinthians após uma sequência de quatro derrotas. Para registrar um novo treinador, o Timão primeiro terá que fazer o acerto de rescisão com Mano. Paulo Vinícius Coelho explicou no De Primeira detalhes do contrato e os valores envolvidos.

'Quanto é a multa?': "Está se falando em R$ 9 milhões, mas é mais do que isso. O contrato do Mano era até dezembro de 2025. Mano estreou no dia 30 setembro, no clássico contra o São Paulo. O que se dizia na época é que a multa seria o total de salários dele até dezembro de 2025. O que imediatamente a gente corrigiu que era: o contrato do Mano ia até 2025 e se fosse demitido antes do início de 2025 o contrato pagaria de multa todo o salário restante de 2024".

'Valor total': "Então o que o Mano tem para receber: os 11 meses de salário deste ano, mais o 13º. São 12 salários do Mano, o que vai dar aproximadamente R$ 15 milhões. Acontece que os direitos de imagem do ano passado também não foram pagos. Então você tem que pagar a dívida do direito de imagem e mais a multa que representa 12 meses de salário. Vai dar bem mais do que R$ 9 milhões".