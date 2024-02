'Nem técnico tem!', diz Mauro Cezar sobre promessa de Corinthians forte

Mauro Cezar Pereira disse no UOL News Esporte que o torcedor do Corinthians não tem motivo para confiar que o clube fará uma boa temporada, como prometeu o presidente Augusto Melo em conversa com a Gaviões da Fiel. Para o colunista, a nova diretoria do clube segue cometendo erros e sem credibilidade nas palavras.

'Nem técnico tem': "São tantas confusões, tudo isso em um mês e pouco. São palavras ao vento. Com base em quê o torcedor do Corinthians minimamente frio, que para e pensa, ele vai dizer: 'como esse cara pode me prometer que vamos ter um time forte o bastante para brigar com os principais do país no Brasileiro que é daqui a poucos meses'. Daqui dois meses começa o Campeonato Brasileiro e nem técnico hoje o Corinthians tem, ainda mais depois dessa patacoada de pensar em um nome e depois descobrir que não pode contar porque o regulamento do campeonato estadual não permite que o técnico trabalhe em dois clubes na mesma edição do torneio".

Mudança de pessoas: "O mais lamentável para o Corinthians é que pelo fato de ser um grupo político que tomou o poder nas urnas, ganhando a eleição de quem estava há tanto tempo comandando o clube, chega com um sinal de que o corintiano queria mudança, mas a mudança parece ser só de pessoas e não linha de trabalho. A linha de trabalho tinha que muda, tinha que ser mais realista, mais direta com os torcedores, mostrando a realidade do clube. Está na hora de parar, botar a bola no chão, mostrar a realidade e parar de promessas que aparentemente são impossíveis de serem cumpridas".