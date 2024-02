Mulher estava nervosa e foi medicada para dar depoimento, dizem policiais

A equipe de plantão recolheu o material, me passou informações no fim de semana. Passamos o caso a um grupo concreto, que falou com a advogada Miraida Puente para saber quando ele estaria na Catalunha para se defender. A advogada disse que ele poderia depor em 20 de janeiro, mas que tínhamos que preservar a identidade dele para evitar a imprensa ou fotos - chefe da UCAS (Unidade de Agressão Sexual)

A decisão de prender o Daniel Alves quando estava no escritório da advogada, Miraida Puente, foi dos meus chefes. Entrei no plantão na segunda-feira seguinte ao caso. A mulher recolheu amostra de saliva. - Secretário do Oficio Inicial da denúncia

Ela chegou à delegacia vindo diretamente do Pronto Socorro. Havia sido medicada com um remédio para ansiedade, mas ainda estava nervosa e afetada. - policial mulher da UCAS (Atenção à Denunciante)

Ela se apresentou à polícia no mesmo dia - agente da Unidade de Agressões Sexuais

Chegamos à boate Sutton e nos informaram estado da vítima; falaram que haviam nos chamado como ativação do protocolo - policial que atendeu a denunciante na boate.