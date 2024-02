Mulher de Dani Alves diz que jogador chegou em casa 'tropeçando de bêbado'

Imagem: David Oller/Europa Press via Getty Images

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz foi ouvida brevemente pelo Tribunal da Catalunha durante o julgamento do jogador.

O que aconteceu

A modelo Joana Sanz afirma que o marido chegou em casa na noite de 30 de dezembro de 2022 caindo de bêbado.