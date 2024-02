'Muito grave o presidente pautar decisões por conta da Gaviões', diz RMP

Renato Maurício Prado comentou no Fim de Papo a notícia de que a Gaviões da Fiel tem sida ouvida pela diretoria do Corinthians para tomadas de decisões. O colunista detonou a atitude e disse que somente no Timão é que há uma força grande da torcida organizada sobre a presidência.

'Dona das decisões': "Acho assustador que uma facção de torcida tenha tanto peso nas decisões do clube. O que se sabe é que a Gaviões exigiu também a demissão do Mano. Na véspera, depois do jogo, o Augusto Melo deu entrevista dizendo que o Cuca continuaria. Aí a Gaviões foi lá e disse 'não pode continuar, não queremos'. Ora bolas, então bota um cara da Gaviões para ser presidente. Vamos acabar com os intermediários. Claro que as organizadas têm força, mas uma organizada ser dona das decisões mais importantes do clube eu não vejo".

'Corinthians está perdido': "A Mancha Verde, que é fortíssima no Palmeiras, bateu de frente com a Leila e ela peitou, e não aconteceu nada, o Palmeiras continuou ganhando. Acho muito grave você ver um presidente do Corinthians pautar todas as decisões pelo que a Gaviões da Fiel quer. Corinthians está perdido e acho, principalmente, porque se baseia no que a Gaviões quer".