Mercado: novo técnico do Corinthians, vínculo de Lázaro no Palmeiras e mais

O mercado da bola desta terça-feira teve novamente o Corinthians como protagonista. Depois de desistir de Márcio Zanardi por causa do regulamento do Campeonato Paulista, o clube acertou com António Oliveira, do Cuiabá.

Destaque do dia

Sucessor de Mano. O Corinthians acertou nas últimas horas a contratação do técnico português António Oliveira, que vai assinar um contrato válido por uma temporada (até dezembro de 2024). ulta rescisória no Cuiabá, com quem o jovem treinador tinha vínculo também até dezembro de 2024: R$ 1,1 milhão.

Mais notícias

Detalhes no contrato de Lázaro. O Palmeiras terá uma cláusula para segurar Lázaro no Mundial de Clubes se esse for o desejo de Abel Ferreira. O jogador vai assinar um contrato de empréstimo até o fim de 2024, mas com a previsão de renovação até o meio de 2025. A ideia é que o clube consiga segurar o atacante para a competição, que será disputada no meio do ano que vem em um formato inédito, envolvendo 32 times de todo o planeta que se reunirão nos EUA.