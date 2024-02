Marília Ruiz: 'Rubão me disse que Cuca não foi procurado pelo Corinthians'

Marília Ruiz afirmou no Fim de Papo que o técnico Cuca não foi procurado pelo Corinthians para assumir o cargo que era de Mano Menezes, demitido na segunda-feira (5).

'Não foi procurado': "A volta do Cuca foi levantada depois daquela trapalhada de ontem do Corinthians tentar a contratação de um técnico que não poderia assumir no Campeonato Paulista. Vamos olhar para quem pode ser contratado, se faz um brainstorm e obviamente os técnicos que estão desempregados, a informação aparece. A informação que eu tenho, e essa informação foi afirmada pelo Rubens Gomes, diretor de futebol, é que o Corinthians não procurou o Cuca. À radio Itatiaia, o Cuca disse que não foi procurado".

Coisas mudam rápido: "Nesse momento que a gente apura troca de técnico as coisas mudam muito rápido. Queria lembrar que depois do jogo de domingo o Augusto Melo disse que o Mano era o técnico até 2025. Então, às 18h12, do dia 6 de fevereiro, Cuca não foi procurado e Corinthians não procurou o Cuca. O que Samir Carvalho publicou é que alguém do Corinthians perguntaria para as organizadas se elas aceitariam esse nome para sentir a temperatura e eles trocarem de ideia".