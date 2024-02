Luiz Henrique chora em apresentação no Botafogo e prevê estreia contra Fla

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Luiz Henrique foi apresentado oficialmente pelo Botafogo hoje (6) e se emocionou ao relembrar todas as dificuldades em sua trajetória.

Um moleque que saiu do Vale do Carangola (em Petrópolis-RJ), sem saber de nada, sem pensar em nada e hoje está sendo o jogador mais caro da história. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, para minha família também. Trabalhamos muito, sofremos muito, choramos muito. Me sinto emocionado porque passei por muitas coisas na vida, muito sofrimento. Me sinto orgulhoso. Deus está me retribuindo e eu estou muito forte para ajudar o Botafogo. Esse clube merece muito estar lá no topo

O atacante também projetou sua estreia contra o Flamengo. O clássico acontece amanhã (7), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.