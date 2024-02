Torcida Gaviões da Fiel cobrou Rubão por 'acabou a farra', diz Perrone

Ricardo Perrone falou no De Primeira sobre o encontro do diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, com a torcida organizada Gaviões da Fiel. De acordo com o colunista, Rubão foi cobrado pela declaração 'acabou a farra', dita em dezembro de 2023, antes da diretoria assumir o clube.

A Gaviões cobrou o Rubão daquela já famosa frase dele do 'Acabou a farra!'. Os caras ficaram bravos: 'olha, o discurso tem que ser mais coerente com a realidade do clube. Diretoria não pode falar essas coisas, gerar uma grande expectativa e essas expectativas não se concretizarem'. Ele respondeu que ele queria dizer que acabou a farra de modo geral na administração do clube, na maneira como o clube era administrado. Ele bancou as contratações, disse que confia que o Corinthians vai ter um time forte no Campeonato Brasileiro e pediu paciência para os torcedores na reconstrução. Ricardo Perrone

Perrone também falou sobre como Mano Menezes reagiu à sua demissão após cinco jogos na atual temporada.