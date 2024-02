Garro aparece no BID após novela e está livre para estrear pelo Corinthians

Corinthians e Talleres discordavam do valor combinado para o jogador ser liberado. O presidente do time argentino, Andrés Fassi, disse ao UOL que ainda faltavam R$ 3,3 milhões (670 mil dólares) da primeira parcela da venda de Garro. O clube do Parque São Jorge discordou, condenou a postura adotada pela outra parte e depois acionou a Fifa.

O Talleres queria receber R$ 19,7 milhões líquidos (4 milhões de dólares), sem dedução de impostos, e o Corinthians transferiu o valor bruto. A diferença representa os R$ 3,3 milhões exigidos pelo clube argentino, que o Alvinegro se recusou a transferir.

Garro já está no Brasil há um mês e treina com o elenco corintiano, mas ainda não pôde estrear. Ele desfalcou o time de Mano Menezes nas cinco primeiras rodadas do Paulistão. Ele chegou a ligar para o presidente do Talleres para cobrar a liberação.

Os detalhes do contrato

O UOL teve acesso ao contrato, que prevê valores brutos. O presidente do Talleres não mostrou onde consta o acordo por pagamento líquido.

O valor total da negociação gira em R$ 34,84 milhões (7,08 milhões de dólares). Uma outra parcela, de R$ 9,8 milhões (2 milhões de dólares), ficou para o segundo semestre.