Excesso de álcool e relato da polícia: o 2º dia de julgamento de Dani Alves

Ela disse que o marido chegou em casa "muito bêbado, cheirando a álcool", e que tropeçou em alguns móveis até cair na cama e lá ficar.

Joana completou sua fala alegando que, no dia seguinte, o marido não mencionou nada sobre ter estado com uma mulher. "Ele só disse que saiu com amigos".

Apesar de curto, o depoimento de Joana não foi transmitido à imprensa devido a uma queda de sinal na sala de audiência.

O mesmo aconteceu com o depoimento de Antônio, o quarto amigo de Daniel Alves que repetiu o que disseram os outros dois: focou sua fala na quantidade de álcool ingerida pelo jogador.

Policiais e peritos detalham estado de denunciante

Depois de Bruno Brasil, a corte ouviu uma sequência de 12 policiais que atuaram diretamente no caso.