Disputa na segunda divisão da Itália dificulta saída de alvo do Corinthians

O volante Hernani, ex-Athletico que hoje atua no Parma, está na mira do Corinthians, mas a situação da equipe italiana dificulta um avanço nas negociações. O interesse foi divulgado inicialmente pelo "Meu Timão".

O que aconteceu

A diretoria alvinegra chegou a fazer uma consulta pelo jogador de 29 anos, que tem contrato com os europeus até o meio de 2025.

O UOL apurou que o Parma, no entanto, faz jogo duro. O time lidera a Série B do Campeonato Italiano e se vê cada vez mais perto do retorno à elite nacional.