Corinthians: Garro lamenta saída de Mano e evita pressão de ser o salvador

Neo Química Arena: "O estádio me encantou, as pessoas são muito apaixonadas e isso é importante para o jogador quando entra em campo, contar com essas pessoas, independentemente do resultado. Espero poder devolver todo esse carinho".

Negociação travada

A novela envolvendo a contratação de Rodrigo Garro demorou um mês para ser concluída. O jogador foi anunciado na cerimônia de posse do presidente Augusto Melo, no início de janeiro, e dias depois já estava no Brasil treinando com o elenco corintiano.

O meia apareceu no BID hoje, foi inscrito no Paulistão e poderá, enfim, estrear amanhã, no clássico contra o Santos. Ele foi desfalque nas cinco primeiras rodadas do Paulistão.

A regularização do jogador foi feita depois de o Talleres fazer jogo duro e cobrar mais dinheiro. O clube argentino dificultou a liberação e só enviou a documentação do atleta depois de o Corinthians acionar a Fifa. Garro chegou a ligar para o presidente do Talleres para cobrar a liberação.