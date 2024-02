Amigos dizem que Daniel Alves bebeu muito e reforçam estratégia da defesa

Questionado sobre ter ou não visto a denunciante chorando no corredor, Bruno afirmou não ter visto nada porque "o corredor é muito escuro". Ele afirma, ainda, que Daniel Alves não contou a ele sobre o que aconteceu no banheiro.

Na primeira vez que prestou depoimento, em 20 de janeiro de 2023, Bruno disse que Daniel Alves foi ao banheiro por estar com dor de barriga. Naquela mesma época, disse que o jogador bebeu apenas meia taça de champanhe.

A advogada de defesa fez perguntas a Bruno relacionadas ao álcool e ao gestual de Daniel e da denunciante. "Naquela noite, ele bebeu uma garrafa e meia de vinho e duas doses de uísque, ou quatro. No bar anterior, bebeu gin com água tônica."

Sobre o contato com as mulheres no momento da ida ao banheiro, Bruno diz:

Nós dançamos com as mulheres de um jeito sensual, mas com respeito. Elas não estavam incomodadas. Quando Dani foi ao banheiro com a mulher, elas falaram entre elas e com um garçom, em tom de brincadeira. Ela saiu do banheiro normalmente.

Amigos endossam depoimento de Bruno

Ulisses Neto e Thiago Slovinski, amigos de Daniel Alves que estavam com ele e Bruno durante o dia 30 de dezembro de 2022, reforçaram que o jogador consumiu muito álcool naquele dia.