Supercopa terá premiação, mas São Paulo não vê como 'bicho'; entenda

O São Paulo dará parte da premiação da Supercopa ao elenco em caso de conquista, mas não classifica o bônus como "bicho", como ocorreu na vitória contra o Corinthians na Neo Química Arena.

O que aconteceu

O Tricolor define as premiações por cada campeonato em uma reunião no início do ano. A bonificação pela conquista da Supercopa foi decidida nesse encontro, sendo uma porcentagem do valor pago ao campeão.

O presidente Julio Casares revelou o pagamento de um 'bicho' na vitória sobre o Corinthians. O mandatário afirmou que os jogadores mereceram pelo fim do tabu do São Paulo nunca ter ganhado do rival na Neo Química Arena, o que já perdurava por quase dez anos.