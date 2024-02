Supercopa: Qual é o peso da competição para temporada de Palmeiras e SPFC?

'Ano passado já foi, agora é subir a montanha novamente.' Esse é o discurso de Abel Ferreira para o seu elenco. O Palmeiras venceu três títulos no ano passado (Supercopa, Paulistão e Brasileirão) e quer ir por mais para a temporada de 2024.

Classificação e jogos Supercopa do Brasil

Abel e o próprio elenco do Palmeiras valorizaram a conquista da Supercopa no final da temporada de 2023. Em mais de uma ocasião, o treinador e alguns jogadores foram questionados sobre a importância dos títulos em 2023 e fizeram questão de lembrar que são três títulos com a Supercopa.

Resultado não mudará em nada o planejamento do ano do Palmeiras. O clube ainda busca fechar o elenco para buscar o título nas outras competições do ano (Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores).

São Paulo: Busca pela taça para dar tranquilidade a Carpini

São Paulo acredita que a conquista da Supercopa pode dar moral para a temporada de 2024. Este é o primeiro trabalho de Carpini em um gigante do futebol brasileiro, e um título logo no início do ano pode ajudar, e muito, no início de trabalho.

Resultado da Supercopa não interfere em nada sobre avaliação de Carpini. A diretoria do Tricolor entende que a equipe está jogando muito bem e acabou de quebrar um tabu histórico: quase 10 anos (e 18 jogos) sem nunca ter vencido o Corinthians dentro da Neo Química Arena.