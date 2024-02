São Paulo: Livre, soldado Charles conta como 'sobreviveu 10 anos na Arena'

Ingresso de última hora e bronca. "Pessoal acha que eu fui em todos os jogos, mas não. Eu fui no trágico 6 a 1 e no próximo, depois não fui mais. São Paulo ficou oito anos sem ganhar depois disso e poderia ter ganhado em qualquer momento. De última hora eu decidi ir nesse porque um amigo, o Eduardo, tinha um ingresso sobrando, pedi dinheiro emprestado, tudo no mesmo dia, para ir. Minha esposa não sabia que era torcida única, ficou sabendo que eu já estava lá, me xingou, falou que ia me matar quando chegasse em casa"

Luciano e a história de cinema. "Foi bem legal, eu nem tinha acreditado que era o São Paulo. Achei que tivesse sido o Luciano no perfil dele. Quando vi que era o São Paulo achei muito legal. Eu mesmo tinha postado a minha saída lá em Itaquera, quando começou a viralizar, mas estava com medo. Foi uma história de cinema: eu estava lá e depois postei saindo. Falar que não foi o destino, não dá pra acreditar em outra coisa.

Desapareceu do trabalho na época. "Esse dia não tem como não lembrar. Era um grupo de futebol e zoação, eu era bastante ativo, sempre postava alguma coisa. Só que aí meu post viralizou mais pelo resultado trágico. Fui muito zoado neste dia, em casa, no serviço... Fiquei uma semana sem aparecer no trabalho. Pessoal achou que eu tinha ficado lá mesmo"

A campanha viral. "O post sempre foi resgatado pelos corintianos. Dessa vez foram os são-paulinos. Corintianos postavam zoando e, quando perdia, os são-paulinos postavam me xingando, que eu ziquei, que a maldição de Itaquera era minha. Nesse último jogo pegou bastante, criaram uma corrente no Twitter, começaram a me marcar. Até então, eu estava desaparecido, pessoal achou que eu tinha morrido porque ninguém me achava durante esses dez anos. Aí eu apareci e isso ficou mais forte ainda. Nunca viralizou tanto como dessa vez"

