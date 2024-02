Ramon aponta falta de concentração, mas promete Brasil forte na fase final

A seleção brasileira não viu a cor da bola e perdeu por 3 a 1 para a Venezuela na última rodada da fase de grupos do Pré-Olímpico. O técnico Ramon Menezes apontou uma falta de concentração da equipe, mas prometeu um Brasil forte no quadrangular final:

Futebol tem que estar preparado, não tem mais surpresa nenhuma no futebol. Uma desconcentração, acaba sendo surpreendido. Talvez tenhamos passado por esse momento no início do jogo. É o campeonato. A Venezuela fez ótimos jogos, então buscou sua classificação. Agora, é como falei: perder não é bom, mas nosso objetivo foi alcançado e vamos com força para a segunda fase, sem dúvida alguma

Ramon Menezes

Titulares poupados: "Hoje foi um jogo que fez parte do nosso planejamento de oportunizar todos os atletas. Perdemos dois jogadores [Michel e Kaiki Bruno, lesionados], não tivemos o Arthur Chaves com o segundo cartão e Andrey e John Kennedy estavam pendurados. Então, esse jogo passou pelo nosso planejamento. Foi importante para nossa análise. Nosso grupo é muito forte. Podem ter certeza que iremos com muita força para o quadrangular final".