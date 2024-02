Paulo Bracks elogia Pedro Raul e fala de Yuri Alberto: 'falta felicidade'

Pedro Raul, aliás, foi anunciado pelo Corinthians hoje (02). O jogador assinou contrato até o fim de 2028.

O Pedro é um centroavante raro no Brasil. Pela altura, pelo posicionamento dentro da área. Ele precisa ser trabalhado sim para que performe bem, para que tenha um mental cada vez mais forte na pressão, porque tem muita pressão no Vasco, muita pressão. Paulo Bracks, ao Bola da Vez ESPN

Bracks também tem relação próxima com Yuri Alberto e crê que a disputa pela titularidade será boa no Corinthians. O dirigente trabalhou com o atleta no Internacional.

"Palpitando do lado de fora, talvez esteja faltando para ele felicidade", disse Paulo sobre o momento conturbado que Yuri vive no Corinthians.