Juca Kfouri sobre vídeo vazado no Corinthians: 'Quase morri de vergonha'

Juca Kfouri disse no Posse de Bola que ficou envergonhado com o vídeo vazado que mostra Augusto Melo, presidente do Corinthians. O colunista disse que Melo mente em várias declarações e desabafou sobre a situação do Corinthians.

'Vergonha alheia': "Quando eu vi, eu morri de vergonha. A chamada vergonha alheia. Agora, não me surpreende. Ele e Rubão. Quem é Rubão? Era o homem do futebol quando o Corinthians caiu em 2007. Corinthians nesse momento tem pontuação de time rebaixado. Só não estaria rebaixado porque Portuguesa e Ituano têm pior saldo de gols. Corinthians tem três pontos em quatro jogos..."

'Acredita nas mentiras que diz': "Não dá para acreditar em nada do que ele diz. Ele é mitômano. E é o pior tipo de mentiroso porque é o mentiroso que acredita nas mentiras que ele diz. E repete, repete, repete... Eu dizia que a eleição no Corinthians era entre o péssimo e o horroroso. O péssimo tinha uma vantagem: era conhecido. Esse horroroso é ainda pior. "