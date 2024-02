Como Ferj e PM se preparam para evitar novas brigas em Vasco x Flamengo

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca da temporada no domingo, no Maracanã, e reuniões no dia de ontem (1) traçaram estratégias para evitar episódios de violência. Em março do ano passado, uma briga nos arredores do estádio deixou feridos e fez até mesmo o MPRJ cogitar implementar torcida única.

Reunião da PM com organizadas

Durante a reunião com diretores de organizadas foi passado às torcidas vascaínas que não poderá mais haver concentração em São Januário. A justificativa é que membros de torcidas punidas podem comparecer ao já tradicional ponto de partida, e eventuais problemas vão gerar sanções às outras.

Foi informada também uma mudança no que diz respeito à escolta. Ela acontecerá apenas para grupos com expectativa mínima de 150 pessoas. Caso uma torcida peça e, no momento da saída, tenha um número muito inferior de pessoas, poderá haver punição sob o pretexto da utilização do aparato do Estado de maneira incorreta.