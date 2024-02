Como dono do Botafogo virou parceiro e protagonista na janela do Flamengo

Uma postagem de Textor na partida do Flamengo pegou mal com alguns torcedores, mas explica a relação. O dirigente disse que torceria pelo Brasil, causando reclamações. O norte-americano vê o Fla como paceiro, não rival.

O dono da SAF também já esteve na Gávea, sede do Fla. Na ocasião, foi assistir o clássico Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Além das conversas sobre mercado e futebol, já houve diálogos sobre o Nilton Santos. No começo do ano passado, a ideia de Landim era que os estádios do Rio atendessem a todos para desafogar o Maracanã.

John Textor também já saiu publicamente em defesa de Rodolfo Landim por conta da Libra. O dirigente do Botafogo deixou o grupo no ano passado, mas reclamou de outros clubes que não colocariam as discussões para frente. Ele e o presidente do Fla têm opiniões parecidas sobre divisão de direitos, por exemplo.

Eu não gosto do Flamengo em campo, mas tenho muito respeito por Rodolfo e sua liderança. Acho que ele tem feito tudo o que pode para unir esta liga e vejo as pessoas ficando com raiva dele e falando sobre problemas de cinco anos atrás. Isso tudo é um absurdo para mim

John Textor