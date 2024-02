Corinthians para acabar com a farra tem que se organizar, diz Mauro Cezar

Mauro Cezar Pereira falou sobre o vídeo vazado de Augusto Melo, presidente do Corinthians. Durante o Posse de Bola, o colunista disse que a diretoria vive de promessas irreais e que o cenário é preocupante para o torcedor.

'Acabou a farra': "O conteúdo das falas... 'se passar dessa fase, ninguém segura'. Com base em que ele pode falar isso? É mais uma fase prima do 'acabou a farra'. Para o Corinthians acabar com a farra, tem que se organizar primeiro. Porque os farristas fizeram isso, se organizaram. Um deles faz tanta farra até hoje que acaba se metendo em enrascadas e não ganhando nada, como no ano passado, mas sempre têm possibilidades muito maiores porque são organizados".

'Cenário assustador': "Essas pessoas que estão no poder estão perdendo a chance de justamente atribuir aos seus antecessores os problemas que herdaram e mudar o rumo da coisa, mas para mudar precisam tomar medidas mais duras e preferem fazer promessas que são praticamente impossíveis de serem cumpridas. É um cenário terrível, muito preocupante. É assustador. Já correu o risco de rebaixamento ano passado com um time caro. Esse ano, nessa situação, é preocupante".