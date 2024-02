Trio se destaca em vitória do Santos; veja notas

João Paulo, Joaquim e Felipe Jonatan foram os destaques do Santos em vitória por 1 a 0 contra o Água Santa hoje, no Estádio Primeiro de Maio, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. As notas são de acordo com a plataforma especializada Footstats.

Veja as notas

SANTOS

João Paulo - 6,2

Hayner - 5,4

Gil - 5,6

Joaquim - 6,2

Felipe Jonatan - 6,2

João Schmidt - 6,1

Diego Pituca - 5,4

Rincón - 5,7

Otero - 6,1

Marcelinho - 5,8

Cazares - 5,6

Nonato - 5,4

Guilherme - 5,3

Pedrinho - 5,3

Furch - 5,3

Bigode - 5,5

ÁGUA SANTA