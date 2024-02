Tite cita desgaste em viagens, mas exalta torcida do Flamengo: 'Acolhidos'

Time: "Quando a gente toma gol, falamos que está desequilibrado. Quando não se dá nenhuma chance ao adversário tem que ter reconhecimento. Futebol é equilíbrio, ação defensiva é fundamental para vencer jogos. Ano passado sofremos em relação a isso. Temos de ter essa consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário."

Polêmica em torcer para clubes de fora: "Dá para ter dois clubes. Dá para torcer para Paysandu e Remo e Flamengo. O coração tem espaço e carinho para os dois. Não deprecia. Mostra uma grandeza, um clube do tamanho do Flamengo ter essa torcida, sem desmerecer Paysandu e Remo. Joguei muito contra eles, não esqueço meu passado. Dá para torcer, sim. Dá para ter amor pelos dois."

Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique: "Temos um grupo muito forte. A utilização e as oportunidades para que eleve a concorrência e o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. No segundo oscilou. Esses atletas todos disputam posição e com um nível técnico alto"

Exemplo: "Tenho dito que os atletas têm uma responsabilidade muito grande porque são exemplos. Não só para outros jogadores, mas para a criançada. Talvez o cara mais cascudo e com a cabeça feita não dê tanto valor, mas eu como educador peço a eles constantemente que deem exemplo a essa garotada. Elas fazem do esporte uma ferramenta de educação. O esporte tem essa capacidade"

Base: "Não sei o que o Ninho tem, mas ele forma muitos atletas. As categorias de base municiam o profissional, garotos de qualidade, personalidade. Talvez nós tenhamos um pouco de feeling, ajuda a polir um pouquinho, deixar com maturidade. Mas vi que principalmente os atletas abraçam e deixam a vontade. O grupo dá essa confiança aos garotos inclusive de poder errar. É um treinamento nosso, a base do Flamengo e as oportunidades vão surgindo"

