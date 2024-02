Tite acerta ao dizer que dá para amar dois clubes? Colunistas debatem!

Tite disse após o jogo do Flamengo, em Belém (PA), que é possível torcer para dois clubes. No UOL News Esporte, Alicia Klein e Ricardo Perrone falaram sobre o tema e disseram que é preciso entender as realidades.

'Do jeito que quer': "Se você me perguntasse isso há cinco anos eu dizia que não. Tem que ter um time só. Hoje eu não vejo dessa forma. Você não pode querer ditar o que cara vai fazer. 'Ô amigão, dois não pode, escolhe um: Flamengo ou Paysandu'. Não tem nada a ver né? Cada um torce do jeito que quer. Em Pará os caras são apaixonados por Remo e Paysandu. Se os caras conseguem ter esse tipo de sentimento, torcer para dois, quer ter o time local ali e torcer pelo time que vai disputar a Libertadores está no direito dele, não cabe a ninguém ficar falando não pode." Ricardo Perrone

'Brasil é muito grande': "Estou me desapegando da minha radicalidade. A gente vive com a cabeça sudestina de que vive em uma realidade que está cercado de clubes grandes. Se torço para o Palmeiras, Inter, Cruzeiro, porque que vou torcer para outro time? Mas primeiro: cada um torce para que quiser. Segundo: essa realidade é de um universo muito pequeno. O Brasil é muito grande, a maioria das cidades e dos estados brasileiros não têm clubes nas principais divisões. Tem gente que torce para clubes locais que não tem calendário, jogam 3, 4 meses no ano, então é natural que a pessoa que gosta de futebol queira acompanhar um outro time." Alicia Klein