São Paulo: Lucas diz que gramado sintético 'não é saudável para o futebol'

O jogador está fazendo um processo de recuperação durante a semana, vai viajar com o grupo e deve ser titular do time de Carpini para a decisão.

O que disse Lucas

Não esperava essa pergunta aí... Se fosse no Allianz, por ser uma final eu iria querer estar em campo. Independentemente do gramado, por ser uma final, um jogo que vale título, ia ter que ir para o jogo e dar meu melhor.

Mesmo sem estar lesionado, já que você levantou esse assunto, eu acho que gramado sintético não é saudável para o futebol, não só para as lesões. A grande maioria dos jogadores prefere a grama normal pelo estilo de jogo. Uma coisa é jogar pelada com os amigos no fim de semana, outra é jogar um futebol profissional de alto nível com a competitividade do Brasil. Acho que deveria ser padronizado gramado natural para não termos problemas com isso.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.