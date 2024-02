São Paulo empresta Jhegson Méndez ao Elche (ESP) com opção de compra

Méndez teve sondagens do Brasil e do exterior, mas poucas propostas oficiais. O equatoriano chegou com pompa ao Tricolor, mas o fraco desempenho o fez perder mercado.

O empréstimo curto é visto como resolução de um problema. O São Paulo sabe que a janela do meio do ano é mais forte no exterior e, dessa forma, pode ter mais facilidade em negociar o atleta em definitivo.

Canal do São Paulo

