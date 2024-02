Por que São Paulo está feliz com James mesmo tendo feito pouco em campo

O Tricolor vê a chegada de James como responsável direta pela contratação de Lucas. O clube acredita que jogadores do tamanho dos dois só aceitaram vir porque o outro também viria como parte do projeto do São Paulo para buscar títulos.

E no campo?

O São Paulo acredita que James precisa se adaptar ao clube. O meia tem na Colômbia um esquema montado ao seu redor, algo que não se repetirá no Tricolor.

O clube vê a parte física do atleta melhorando e a tendência é que James esteja à disposição na Supercopa. O colombiano vem trabalhando com um "controle de carga" desde o início do Paulistão, mas trabalhou com bola nos últimos dias e há otimismo pela estreia em 2024.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.