Gabigol vive noite de popstar e dá recado com fim de jejum no Flamengo

Treinos e característica

A forma como aconteceu o gol relembrou características antigas do jogador. Gabigol apareceu no "facão" após passe de Arrascaeta e voltou a brilhar com a dupla que fez sucesso nos últimos anos.

O trabalho de finalização vinha sendo uma prioridade da comissão. Gabi se juntou a Matheus Bachi, auxiliar e filho de Tite, nos trabalhos específicos para atacar espaços e ser mais eficiente. Além da parte física, o atacante busca retomar a confiança para brigar pela vaga no time.

Acredito que a importância para a equipe toda é muito grande. Ter atletas de alto nível e pode utilizar eles trazendo resultado, transformando as situações em gols. Dá confiança para eles, para nós, para a equipe inteira. Temos um ano longo e todos os atletas vão ser importantes. É fruto do trabalho deles também. Só tiveram as oportunidades porque estão fazendo isso no dia a dia. É a repetição. Não vamos trazer para o campo o que não fazemos no treino. Isso se traduziu hoje Matheus Bachi

Canal do Flamengo no WhatsApp

