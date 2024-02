Furch vai de 'Imperador' a dúvida e corre risco de perder posição no Santos

O centroavante Furch está oscilando no Santos e pode perder a posição de titular contra o Guarani, no domingo, às 18h, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Furch está tendo um início abaixo do esperado pelo Santos no Campeonato Paulista. O jogador, que é visto pelo torcedor como um 'amuleto' para o time por seus importantes gols "achados" em jogos difíceis no ano passado, está deixando a desejar.

O Imperador, como é conhecido, perdeu duas chances na frente do gol contra o Água Santa, ontem, em vitória por 1 a 0 no Paulistão. Em ambas as oportunidades, o jogador chutou fraco.