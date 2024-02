Dudu acusa assistente de aplicar golpe financeiro avaliado em R$ 18 milhões

O que dizem os envolvidos no caso

Thiago Donda foi procurado pelo UOL, mas não se manifestou até o momento da publicação.

Em comunicado enviado a reportagem, o Bradesco informou que "está atendendo todas as solicitações da polícia e tratando o assunto diretamente com o cliente e seu representante".

O cartório envolvido no caso alegou em nota: "conforme nossa orientação jurídica, não podemos comentar quaisquer procedimentos em curso. Reiteramos nosso compromisso e colaboração com as autoridades públicas na investigação de quaisquer casos que envolvam a serventia extrajudicial".

A assessoria de imprensa de Dudu informou que o caso está sendo conduzido pela equipe jurídica do atleta, liderada por Adriana Cury e Cid Vieira. Os advogados já tomaram as medidas cabíveis junto às autoridades e confiam no trabalho da justiça.