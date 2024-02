Dá pra torcer por dois times? PVC questiona: 'Na bola dividida é o quê?'

Paulo Vinícius Coelho falou no De Primeira sobre a declaração de Tite, que disse que é possível torcer para dois clubes. Para o colunista, é preciso entender as peculiaridades de cada local e que seria necessária uma pesquisa específica para definir o tamanho das torcidas.

Pesquisas: "Todo mundo tem direito de torcer para quem quiser. A minha curiosidade é outra. As pesquisas de torcida do Brasil, falo isso de cátedra porque participei de edições de pesquisa de torcida no Placar e no Lance! e as pesquisas sempre foram carona de pesquisa eleitoral. Você vai votar em quem? Você é favor de tal situação? E no pé da pesquisa vem a pergunta: que time você torce? Aí o cara fala: 'Futebol, não ligo não', aí outro fala 'Flamengo e Paysandu' e você não tem certeza o que o cara colocou".

Bola dividida: "Flamengo é a maior torcida do Brasil, não discuto isso, mas se a gente fizer um censo nacional você vai entender se em Goiás, por exemplo, o Goiás tem pouca torcida única. O Flamengo era maioria quando jogava no Serra Dourada. Em Belém, é diferente. No Ceará, o torcedor do Ceará que diz 'Ceará e Flamengo', muitas vezes vai falar 'torço para o Flamengo'. A pergunta é essa: 'na bola dividida, você é o quê?'. Essa é a grande questão e essa pergunta só vai ser respondida de fato quando se fizer um grande censo do futebol brasileiro".