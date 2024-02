Corinthians pode acabar rodada na zona de rebaixamento; veja cenários

O Corinthians perdeu três de seus quatro jogos no Campeonato Paulista até agora e, dependendo de uma combinação de resultados nas partidas de hoje, pode terminar a 4ª rodada na zona de rebaixamento do estadual.

Situação amarga

Seis times entram em campo para fechar a rodada. Os duelos são: Botafogo x Santo André, Inter de Limeira x São Bernardo e Novorizontino x Ituano — todos eles têm apito inicial a partir das 19h (de Brasília).

Ituano, Novorizontino, Santo André e Inter de Limeira aparecem atrás do alvinegro na classificação geral do Paulistão. Todos eles, no entanto, podem ultrapassar os comandados de Mano Menezes.