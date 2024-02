Com helicóptero e cavalo, Vidal é apresentado à torcida do Colo-Colo; veja

Vidal subiu no cavalo e cavalgou até a lateral do gramado, onde foi devidamente coroado. O jogador também ganhou uma espada antes de dar uma volta olímpica montado no animal.

De volta ao centro do campo, Vidal pegou um microfone e se emocionou. Ele disse que nunca havia sonhado com tal recepção.

Seria mentira se eu dissesse que já sonhei com algo assim. Foi maravilhoso ter o estádio cheio na recepção. Estou emocionado. Não me lembro do que pensei no helicóptero, vindo para cá. O torcedor do Colo-Colo me faz sentir querido.

Arturo Vidal, na apresentação à torcida do Colo-Colo.

Pero sigo siendo el REY 🎶👑 pic.twitter.com/YG5NvikY8s -- Colo-Colo (@ColoColo) February 2, 2024

Reestreia com vitória

Apresentado como reforço do Colo-Colo no último dia 23, Vidal fez seu primeiro jogo fora de casa, contra o Everton (CHI), no último sábado (27). O novo time do meio-campista venceu por 1 a 0. No próximo dia 11 de fevereiro, ele tem a primeira decisão pelo clube: contra o Huachipato, pela Supercopa do Chile.