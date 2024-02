Classificado, Brasil encara estádio cheio e Venezuela precisando vencer

Logo no começo, disse aos jogadores que nós iríamos fazer sete finais aqui. Então, nós temos mais uma final de campeonato pela frente, respeitamos muito a Venezuela. A Venezuela vai lutar muito por esse resultado. Esse jogo terá uma atmosfera diferente, com estádio lotado, a torcida empurrando, mas o nosso time também está acostumado com isso, nós temos ótimos jogadores que estão preparados e têm a responsabilidade de vestir a camisa da seleção brasileira

Ramon Menezes, à CBF

Somente a vitória interessa para a Venezuela. Caso ocorra empate ou derrota dos venezuelanos, o Equador fica com a última vaga no quadrangular. Além do Brasil, já estão classificados Argentina e Paraguai, que avançaram pelo Grupo B.

O quadrangular dará duas vagas nos Jogos de Paris. Irão para as Olimpíadas as duas seleções que somarem mais pontos após o enfrentamento entre elas.