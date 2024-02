Corinthians: morta após encontro com jogador teve ruptura na região genital

Ginecologista fala sobre o caso

Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra que atua no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês nas áreas de Mastologia e de Ginecologia e Oncologia Ginecológica, acredita que a rotura tenha, na verdade, acontecido no fundo do saco vaginal (espaço ao redor do colo uterino na cavidade vaginal), e não na escavação retouterina.

A escavação retouterina é dentro da barriga, não tem muito a ver com a situação com o que aconteceu de fato. [...] Pode ter acontecido a rotura do fundo de saco vaginal, ou seja, é um espaço no fundo da vagina, atrás do colo do útero Alexandre Pupo, ao UOL

Dependendo da forma como a relação de dá, pode acumular ar e dar uma pressão [na região]. Cada vez que o pênis sai a entra, ele empurra ar [para dentro], e os lábios impedem a saída. Não é muito frequente em jovens, mas fundo vaginal pode estourar.

Numa situação como essa, deve buscar atendimento imediato. [...] Esperar o Samu numa situação dessas pode ser a diferença entre a vida e morte

Entenda o caso

O jogador e a jovem se conheceram pelas redes sociais e se encontraram pela primeira vez na última terça-feira, segundo o advogado dele. Eles tiveram relações sexuais com preservativo antes de Dimas perceber que a mulher não estava se sentindo bem, ainda de acordo com Lenoir.