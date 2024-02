Yuri Alberto ganha voto de confiança, mas sai de clássico exposto e xingado

Yuri recebeu vaias e xingamentos antes de receber um abraço de Mano Menezes. Ele deixou o campo correndo.

Apoio interno

Yuri Alberto está em baixa com o torcedor, mas ainda tem moral internamente. Os companheiros gostam dele e entendem que a reação é possível.

O centroavante recebeu um afago público do capitão Cássio e do técnico Mano Menezes. A ideia do Corinthians é fechar a contratação de Pedro Raul para diminuir a responsabilidade do atual titular. A negociação está avançada.

Tenho total confiança. Ele tem confiança de todos. Não há o que falar da qualidade dele. Ele vai mostrar que é o Yuri Alberto, um dos melhores atacantes do país

Cássio