Vereadora pede reavaliação do Conselho de Ética após vídeo da briga de Braz

Vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Teresa Bergher (Cidadania) vai pedir que o órgão reveja a avaliação sobre Marcos Braz (PL). A decisão acontece após divulgação das imagens da câmera de segurança do shopping onde aconteceu a briga do dirigente do Flamengo com um torcedor.

O conselho precisa voltar a se reunir para avaliar a conduta de um membro da casa legislativa, que se envolveu em um crime enquanto o painel da casa informava que estava presente a uma sessão legislativa Teresa Bergher

O que aconteceu

De acordo com Bergher, o ofício será enviado à presidência no próximo dia 15, ao fim do recesso na Câmara.