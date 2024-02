Vasco x Nova Iguaçu no Carioca vai passar na TV? Saiba como assistir

Vasco e Nova Iguaçu duelam hoje (31), às 18h10 (horário de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela 5ª rodada da Taça Guanabara.

A partida será transmitida pelo Bandsports (TV fechada) e canal Goat (streaming).

Com oito pontos, o Vasco vem de um empate com o Bangu, no Mané Garrincha.