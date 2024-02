Transmissão ao vivo de Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje (31), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming) transmitem o jogo ao vivo.

O Palmeiras, invicto e com Veiga como artilheiro, chega para o duelo após a vitória no clássico com o Santos.