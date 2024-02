Tite tem quatro mudanças e Gabigol titular no Flamengo; veja a escalação

Gabigol é a grande novidade. Além dele, Tite promove outras três mudanças: Bruno Henrique, David Luiz e Wesley nas vagas de Everton Cebolinha, Fabrício Bruno e Varela. Pedro é quem sai para a entrada do camisa 10.

Classificação e jogos Carioca

O Fla começa a rodada em oitavo lugar, com cinco pontos. O Sampaio tem 1 e é o décimo.

O jogo tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado pra enfrentar o Sampaio Corrêa, pelo Cariocão! #VamosFlamengo pic.twitter.com/RJzWPkgy0x -- Flamengo (@Flamengo) January 31, 2024

