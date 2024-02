São Paulo vê evolução e acredita que James estará pronto para a Supercopa

O colombiano James Rodríguez deve viajar com o elenco do São Paulo para Belo Horizonte (MG), onde o clube disputa o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras neste domingo.

O que aconteceu

São Paulo vê evolução na condição física do jogador. James trabalhou com bola nas últimas atividades e o UOL ouviu pessoas do clube que creem que ele reunirá condições para estar à disposição na Supercopa.

Colombiano vem trabalhando com um 'controle de carga' desde o início do Paulistão. O meia fez a pré-temporada normalmente, mas entrou no que o clube chama de 'controle de carga' na véspera da estreia.