São Paulo quer fechar renovação de Arboleda e Diego Costa até fim da semana

O São Paulo vê as renovações com os zagueiros Arboleda e Diego Costa encaminhadas e quer assinar até o final desta semana.

O que aconteceu

A diretoria do São Paulo já alinhou números com a dupla. Os defensores têm contrato até o final desta temporada e poderiam assinar um pré-contrato a partir do meio do ano.

Arboleda era cobiçado no mercado, mas deve assinar até 2026. O São Paulo não chegou a receber nada oficial, mas tinha ciência do interesse de outros times pelo defensor equatoriano de 32 anos.