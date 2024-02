Santos: três motivos para acreditar e um para desconfiar da vitória

Santos e Água Santa se enfrentam hoje no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar — e um para desconfiar do time de Fábio Carille.

Motivos para acreditar

Vento da mudança - Carille realizou algumas alterações no Peixe e contará com a estreia do lateral Hayner e o encaixe de Otero e Cazares, juntos. Aderlan se mostrou desgastado, Giuliano está lesionado e Pedrinho saiu por opção.

Otero em alto! - O venezuelano começou a temporada acima da média e já tem dois gols marcados. Ele fará o papel de Giuliano, mais solto e pisando mais na área.