Santos retoma negociação com Sport e encaminha empréstimo de Lucas Lima

O empréstimo será até dezembro deste ano e o Sport pagará quase 60% do salário do jogador. O Peixe manteve o mesmo formato de negócio que havia firmado com o Sport no primeiro contato, mas melhorou a divisão salarial.

Lucas Lima estava relacionado para a viagem ao Catar para os amistosos pela Copa da Igualdade, que ocorrerão no próximo mês. A direção santista iria usar a excursão qatari como uma vitrine para o jogador.

O meia está treinando separado do grupo principal, em outro horário, gramado e academia. Ele é um dos maiores salários do Peixe e está fora dos planos do técnico Fábio Carille.

