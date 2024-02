Organizadas do Flamengo se unem em critica à violência de Marcos Braz

Outro ponto extremamente revoltante foi ter usado, com aval de Landim, os meios do clube para MENTIR sobre sua versão da história. (...) Braz deveria, no mínimo, ter a hombridade de pedir para sair Trecho da nota da Urubuzada

Além da agressão física, é também alarmante o uso das dependências do Flamengo para tentar encobrir e distorcer os fatos relacionados ao incidente. O fato de terem sido utilizados recursos do clube para mentir sobre o ocorrido é um abuso de poder e uma clara tentativa de manipulação da verdade Trecho da nota da Nação 12

As imagens da câmera de segurança do shopping foram publicadas ontem (30), e é possível ver como começou o episódio que terminou com a agressão do dirigente ao torcedor.

O MPRJ já havia contestado a versão apresentada por Braz em coletiva. O documento, assinado pelo promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, contraria pontos apresentados pelo dirigente sobre a confusão, e pede que ele e o amigo Carlos André da Silva sejam autuados pelo crime de lesão corporal.

Com muita indignação e revolta recebemos as notícias divulgando os vídeos do Vice Presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, agredindo um torcedor num shopping. Em um cargo de extrema importância e pressão, teria que estar acostumado com cobranças de? pic.twitter.com/9S9yWaHJIk -- TORCIDA URUBUZADA (@ubzoficial) January 31, 2024