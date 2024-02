Onde vai passar Sampaio Corrêa x Flamengo no Carioca? Saiba como assistir

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje (31), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela quinta rodada da Taça Guanabara.

Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e canal Goat (YouTube) transmitem ao vivo.

O Flamengo deve ter De La Cruz no seu primeiro jogo no Brasil com a nova camisa.